POL-PDMT: PKW Brand

Diez (ots) - Am Dienstag, den 15. Juli, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Diez gegen 06:35 Uhr in der Bismarckstraße ein Pkw auf, der den Beamten aus jüngster Vergangenheit bekannt vorkam. Der Fahrzeughalter, ein 44-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, war in den Wochen zuvor bereits zwei Mal als Fahrer des Pkw kontrolliert worden. Das Problem dabei: Er besitzt keine entsprechende Fahrerlaubnis. Aus ...

mehr