Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Fensterscheiben eines Schulgebäudes zerstört

Herford (ots)

(hd) Am Montag (18.08.2025) stellte die Hausmeisterin einer an der Salzufler Straße in Herford gelegenen Gesamtschule fest, dass mehrere Fensterscheiben beschädigt worden waren. Offenbar hatten bislang unbekannte Täter im Verlaufe des vergangenen Wochenendes Steine gegen die Verglasung geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

