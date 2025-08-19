Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Werkzeug

Herford (ots)

(hd) Vermutlich in der Nacht von Sonntag (17.08.2025) auf Montag (18.08.2025) drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau am Bünder Fußweg in Herford ein. Aus den Räumlichkeiten wurden Baumaterialien, Werkzeuge und Geräte eines Sanitärunternehmens entwendet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

