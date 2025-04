Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Schaden und Störungen nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots)

Auf dem HTS-Zubringer im Bereich der Stadtmitte in Siegen hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (16.04.2025) für hohe Sachschäden und eine Sperrung gesorgt.

Gegen 17:30 Uhr war ein 62-Jähriger auf der HTS in Richtung Eiserfeld unterwegs. An der Abfahrt City-Galerie verließ er die HTS, um in das dortige Parkhaus des Einkaufszentrums abzubiegen. Auf der Linksabbiegerspur geriet er in den Gegenverkehr, wo er zunächst mit dem Heck eines Fahrzeugs kollidierte. Anschließend fuhr er frontal in den Wagen einer 31-Jährigen, die auf die HTS Richtung Kreuztal auffahren wollte.

Die 31-Jährige kam zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 80.000 Euro.

Die HTS-Auffahrt in Richtung Kreuztal war über zwei Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

