Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen- und Geschädigtensuche nach Verfolgungsfahrt

Kottenheim (ots)

Am 25.07.2025 gegen 21:40 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei Mayen, auf der B 256 eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrzeugführer des PKW, einem schwarzen Fiat 500 mit COC-Kennzeichen, entzog sich der geplanten Kontrolle jedoch durch Flucht.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt führte der Beschuldigte sein Fahrzeug, teilweise mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h, durch die Ortslage Kottenheim, obwohl hier zu diesem Zeitpunkt noch reger Fußgängerverkehr herrschte. An der Bahnunterführung in der Keltenstraße, missachtete der Fahrzeugführer zudem die rot zeigende Lichtzeichenanlage und setzte seine Fahrt weiter in Fahrtrichtung Sportplatz und schließlich in den angrenzenden Wald hinein fort. Am Ende des Waldweges, unmittelbar an der K 21 (Nordumgehung) in Mayen, wurde der Fahrzeugführer durch eine Schranke an der Weiterfahrt gehindert, sodass dieser sein Fahrzeug zurückließ und zu Fuß weiter flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte der beschuldigte Fahrzeugführer schließlich durch die Polizei festgestellt werden. Der Führerschein des Beschuldigten aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch, wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung, mit dem Ziel der Einziehung, beschlagnahmt und das Fahrzeug sichergestellt.

Die Polizei Mayen sucht nun nach Zeugen dieser Verfolgungsfahrt und nach möglichen Geschädigten, die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet worden sind. Diese mögen sich bitte mit der Polizei Mayen unter der Rufnummer: 02651-8010 in Verbindung setzen.

