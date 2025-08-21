Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Fenster beschädigt

Herford (ots)

(hd) Am Mittwoch (20.08.2025) nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in ein Wohnhaus an der Falkendieker Straße in Herford einzubrechen. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein neben der Terrasse befindliches Fenster und drangen über dieses in die Wohnräume ein. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, oder Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

