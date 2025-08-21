Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Herford (ots)

(hd) Am Mittwoch (20.08.2025) ereignete sich um 14:10 Uhr in Herford an der Einmündung Bielefelder Straße / Westring ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 20-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Opel Corsa den Westring in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. Dort beabsichtigte er von der verkehrsrechtlich untergeordneten Straße nach rechts auf die Bielefelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts herannahenden Pedelecfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 56-jährige Zweiradfahrer wurde dadurch verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

