Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Bünde ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Osnabrücker Straße in Richtung Bruchmühlen. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 25-Jährige, mit ihrem Opel Corsa von der verkehrsrechtlich untergeordneten Sunderbachstraße auf die Osnabrücker Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den von links herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 7500,- Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Osnabrücker Straße gesperrt werden.

