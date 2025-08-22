PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Bünde ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Osnabrücker Straße in Richtung Bruchmühlen. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 25-Jährige, mit ihrem Opel Corsa von der verkehrsrechtlich untergeordneten Sunderbachstraße auf die Osnabrücker Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den von links herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 7500,- Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Osnabrücker Straße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:00

    POL-HF: Handtaschenraub - Radfahrer entreißt Löhnerin die Handtasche

    Löhne (ots) - (hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ging eine 65-jährige gegen 12:00 Uhr über den Weg Am Fichtensee in Löhne in Richtung eines nahegelegenen Warenhauses. Als sie sich in Höhe der Unterführung der Autobahn A30 befand, näherte sich von hinten ein Radfahrer. Dieser entriss der Löhnerin in der Vorbeifahrt die Handtasche und entfernte sich in Richtung ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:31

    POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Fenster beschädigt

    Herford (ots) - (hd) Am Mittwoch (20.08.2025) nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus, um in ein Wohnhaus an der Falkendieker Straße in Herford einzubrechen. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein neben der Terrasse befindliches Fenster und drangen über dieses in die Wohnräume ein. Dort suchten ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:30

    POL-HF: Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

    Herford (ots) - (hd) Am Mittwoch (20.08.2025) ereignete sich um 14:10 Uhr in Herford an der Einmündung Bielefelder Straße / Westring ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ein 20-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Opel Corsa den Westring in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. Dort beabsichtigte er von der verkehrsrechtlich untergeordneten Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren