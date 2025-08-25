PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Anbauteile eines Lkw entwendet

Enger (ots)

(hd) Am Sonntagabend (24.08.2025) stellte ein Lkw-Fahrer gegen 23:30 Uhr im Rahmen seiner Abfahrtskontrolle fest, dass mehrere Anbauteile und Ausrüstungsgegenstände seines Fahrzeugs entwendet worden waren. Der Lkw war über das Wochenende an der Daimlerstraße in Enger abgestellt. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden. Er liegt zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und dem Feststellungszeitpunkt. Bislang unbekannte Täter demontierten vier rot-weiße Warntafeln und acht Positionsleuchten. Weiterhin entnahmen sie Spanngurte und mehrere Werkzeuge aus den Staufächern des Fahrzeugs. Der Wert des Diebesgutes wird auf mindestens 1500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 18:30

    POL-HF: Versammlungslagen am Wochenende - Polizei begleitet Demo

    Herford (ots) - (um) Am heutigen Tage fanden am Gänsemarkt verschiedene demonstrative Aktionen statt. Die Versammlungen waren unter Auflagen der Polizei Herford bestätigt worden. Das Motto zweier Versammlungen war dem "Querdenker" Spektrum zuzuordnen. Die Veranstalter nutzten das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Form der freien Meinungsäußerung aus. Dem ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 08:02

    POL-HF: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

    Bünde (ots) - (hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Bünde ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Osnabrücker Straße in Richtung Bruchmühlen. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 25-Jährige, mit ihrem Opel Corsa von der verkehrsrechtlich untergeordneten Sunderbachstraße auf die Osnabrücker Straße abzubiegen. Dabei ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 08:00

    POL-HF: Handtaschenraub - Radfahrer entreißt Löhnerin die Handtasche

    Löhne (ots) - (hd) Am Donnerstag (21.08.2025) ging eine 65-jährige gegen 12:00 Uhr über den Weg Am Fichtensee in Löhne in Richtung eines nahegelegenen Warenhauses. Als sie sich in Höhe der Unterführung der Autobahn A30 befand, näherte sich von hinten ein Radfahrer. Dieser entriss der Löhnerin in der Vorbeifahrt die Handtasche und entfernte sich in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren