Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Anbauteile eines Lkw entwendet

Enger (ots)

(hd) Am Sonntagabend (24.08.2025) stellte ein Lkw-Fahrer gegen 23:30 Uhr im Rahmen seiner Abfahrtskontrolle fest, dass mehrere Anbauteile und Ausrüstungsgegenstände seines Fahrzeugs entwendet worden waren. Der Lkw war über das Wochenende an der Daimlerstraße in Enger abgestellt. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden. Er liegt zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und dem Feststellungszeitpunkt. Bislang unbekannte Täter demontierten vier rot-weiße Warntafeln und acht Positionsleuchten. Weiterhin entnahmen sie Spanngurte und mehrere Werkzeuge aus den Staufächern des Fahrzeugs. Der Wert des Diebesgutes wird auf mindestens 1500,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell