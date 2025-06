Polizei Aachen

POL-AC: Ehrlichkeit zahlt sich aus - Frau gibt "prallgefülltes" Portemonnaie bei der Polizei ab

Stolberg (ots)

Manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten - und manchmal landet die eine oder andere Geschichte direkt auf einer unserer Polizeiwachen.

In dieser Woche erschien eine Frau auf der Wache an der Mauerstraße. Sie habe eine Geldbörse an der gegenüberliegenden Tankstelle gefunden, sagte sie den Stolberger Polizeibeamten. Diese Geldbörse wolle sie nun gerne abgeben. Solch ein Sachverhalt ist grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. Doch der Inhalt der Fundsache war eher ungewöhnlich. In dem Portemonnaie fand man nicht nur die Papiere des Besitzers, sondern auch einen vierstelligen Geldbetrag.

Der inzwischen informierte Eigentümer - ein Mann aus Stolberg - erschien kurze Zeit später auf der Polizeiwache und war sichtlich erleichtert, seine Geldbörse wieder zu haben. Den Finderlohn, den der Stolberger der Frau anbot, wollte sie erst nicht annehmen, aber der Mann blieb hartnäckig.

Die Bilanz: Eine glückliche Finderin und ein mindestens genauso glücklicher und sehr dankbarer Besitzer. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell