Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mehrere hundert Meter Stromkabel entwendet

Herford (ots)

(hd) Am Montagmorgen (25.08.2025) stellte der Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens gegen 09:00 Uhr fest, dass acht Kabeltrommeln von einer Baustelle an der Lübbecker Straße in Herford / Eickum entwendet worden waren. Auf den Trommeln befanden sich mehrere hundert Meter Stromkabel. Die Baustelle war vollständig umzäunt. Der oder die unbekannten Täter öffneten die Zaunelemente, um das Diebesgut abtransportieren zu können. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden. Er liegt zwischen Donnerstag (21.08.2025) und dem Feststellungszeitpunkt. Der Wert des Diebesgutes wird auf mindestens 3200,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die Verdächtiges im Umfeld der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

