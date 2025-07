Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Lindenhof: Betrunkener VW-Fahrer schläft am Steuer ein

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr, konnte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt an einer Ampel der Speyerer Straße / Steubenstraße einen VW-Golf mit laufendendem Motor feststellen, dessen Fahrer eingeschlafen war. Nachdem die Beamten an das Fahrzeug herangetreten waren dauerte es Minuten, bis es ihnen gelang den 23-jährigen Fahrzeuglenker zu wecken. Schnell war klar, warum der 23-Jährige einschlief. Den Beamten schlug deutlicher Atemalkoholgeruch entgegen. Ein beim 23-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ihm wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den Akten und er muss sich nun vor einem Gericht wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

