POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer verletzt Kind und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag kam es gegen 17:18 Uhr in Walldorf in der Richard-Wagner-Straße zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus. Ein 85-jähriger Mann hatte offenbar versucht einen Kamin im Wohnzimmer anzuzünden. Dem Mann, der gesundheitsbedingt in einem Rollstuhl saß, fiel ...

mehr