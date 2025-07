Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzte Person nach Brandgeschehen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:18 Uhr in Walldorf in der Richard-Wagner-Straße zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus. Ein 85-jähriger Mann hatte offenbar versucht einen Kamin im Wohnzimmer anzuzünden. Dem Mann, der gesundheitsbedingt in einem Rollstuhl saß, fiel hierbei der Anzünder in seinen Schoß und setzte schlagartig seine Kleider und eine Decke in Brand. Der Ehefrau und dem Sohn gelang es das Feuer zu löschen. Ein Übergreifen auf die Wohnung konnte auch unterbunden werden. Dennoch erlitt der Mann schwere Verbrennungen am Körper und musste mit Hilfe eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Ehefrau und der Sohn wurden mit Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden im Haus konnte noch nicht beziffert werden. Die Wohnung ist aber im Moment nicht bewohnbar.

