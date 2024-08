Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0492--Verkehrskontrolle mit Zitronen - Einladung an Medienvertreter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße 42 Zeit: 15.08.24, 7.15 bis 8.15 Uhr

Das neue Schuljahr hat gerade begonnen, die Einschulungen der ABC-Schützen fanden am vergangenen Wochenende statt.

Rund 5800 Schulanfängerinnen und Schulanfänger sind in diesen Tagen wieder auf den Straßen in Bremen unterwegs. Autofahrer sollten dabei besonders zum Schulbeginn sehr aufmerksam und rücksichtsvoll sein. In diesem Zusammenhang findet durch die Polizei Bremen eine präventive Verkehrskontrolle statt, zu der Medienvertreter herzlich eingeladen sind.

Am 15. August wird in Huchting an der Grundschule an der Kirchhuchtinger Landstraße 42 von 7.15 bis 8.15 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Fokus auf Geschwindigkeit und Rückhaltesysteme durchgeführt.

Im Rahmen der präventiven Kontrollen mit einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel des ADAC wird den Verkehrsteilnehmenden sofort die gefahrene Geschwindigkeit erkennbar angezeigt. Außerdem werden Rückhaltesysteme kontrolliert und hilfreiche Ratschläge zur richtigen Sicherung gegeben.

Die Aktion fördert die Sicherheit im Straßenverkehr und gehört zum stets wiederkehrenden Maßnahmenpaket "Sicherer Schulweg". Im Falle von festgestellten Verstößen werden von den kontrollierenden Einsatzkräften und teilnehmenden Schulkindern der 4. Klasse "Gelbe Karten" mit Präventionstipps sowie Zitronen an die Fahrzeugführenden verteilt.

An der Auftaktkundgebung werden neben der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung Özlem Ünsal weitere Personen der Politik und Polizei sowie Kooperationspartner teilnehmen. In mehreren Redebeiträgen soll die Wichtigkeit der Verkehrssicherheitsarbeit hervorgehoben und die tolle Zusammenarbeit aller Beteiligter gelobt werden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de anmelden.

