Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund beißt Kind beim Fahrradfahren - Zeugenaufruf

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr wurde ein 9-jähriges Mädchen von einem Hund im Bereich des Spielplatzes an der Straße Am Leinpfad in den Oberschenkel gebissen.

Während sich das Kind mit dem Fahrrad fortbewegte, kam ein bislang unbekannter Mann mit seinem an der Schleppleine geführten Hund den Weg entlang. Trotz der Leine rannte der Hund zur jungen Fahrradfahrerin und biss ihr in den linken Oberschenkel. Im weiteren Verlauf entschuldigte sich der Hundeführer beim Vorbeilaufen und setzte seinen Weg unbeeindruckt fort.

Das Kind suchte aufgrund des Hundebisses einen Arzt auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde es leicht verletzt.

Der Hundehalter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ungefähr 25 Jahre alt, - bekleidet mit langer, dunkler Jogginghose mit Streifen, einem T-Shirt und einer dunklen Cap, - führte den dunklen Hund (etwa 30 - 40 cm groß) an einer gelben/beigefarbenen Schleppleine spazieren.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich eines Körperverletzungsdelikts hat die Polizeihundeführerstaffel übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 71497-220 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell