Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.5.2025, 15.50 Uhr wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Höhe Wilhelmsplatz in Warendorf schwer verletzt. Ein 41-jähriger Sendenhorster bog mit seinem Pkw links von einem Parkplatz auf die Wilhelmstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 72-Jährigen, die zu Fuß die Wilhelmstraße überquerte. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Warendorferin in ein Krankenhaus. An dem Auto des Sendenhorsters entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell