POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Lkw

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Unfall, bei dem ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand und einen Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro verursachte.

Gegen vor 12 Uhr fuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine in einem Baustellenbereich auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-jähriger Porsche-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg. In der weiteren Folge wechselte der Autofahrer auf den rechten Fahrstreifen. Ersten Unfallermittlungen zufolge unterschätze der Autofahrer den Abstand zu dem hinter ihm fahrenden Lkw, sodass die beiden Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Porsche-Fahrer fest. Der Verdacht bestätigte sich nach einem durchgeführten Atemalkoholtest. Der Mann hatte einen Wert von 0,5 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurde der Führerschein des 57-Jährigen einbehalten.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Porsche-Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

