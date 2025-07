Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit im Straßenverkehr endet in Körperverletzung - Zeugenaufruf

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr hielt ein 52-jähriger Hyundaifahrer in der Rheinstraße an einer Verengung der Straße durch geparkte Fahrzeuge an, um einen entgegenkommenden Mercedes-Benz die Engstelle passieren zu lassen. Der Fahrer eines Fiat, welcher hinter dem Hyundai stand, hupte aufgrund dessen mehrfach. Beide Fahrer stiegen aus ihren Fahrzeuge aus. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung habe der Fiatfahrer dem 52-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass dieser leicht verletzt wurde. Anschließend fuhren beide mit ihren Fahrzeugen davon.

Der Fiatfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männliche Person, ca. 25 Jahre alt, Kinnbart, 175 cm groß, blonde/rote kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug mit roten Einsätzen.

Das Polizeiposten Neulußheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 06205 2860-0 an das Polizeirevier Hockenheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell