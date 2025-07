Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit drei Fahrzeugen - 5 leicht Verletzte

BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 70-jähriger Fiat-Fahrer den rechten Fahrstreifen, als bei dem Fahrzeug ein Reifen platzte. Infolge dessen kam der Fiat auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem dort fahrenden VW. Im weiteren Verlauf wurde der VW auf einen BMW geschoben. Sowohl der Fahrer des Fiats sowie die vier Insassen des BMWs wurden leicht verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Richtungsfahrbahn nach Heilbronn musste bis 17:15 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 6 Kilometern. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim wurden zwei Fahrzeugführer beobachtet, wie diese während des Passierens der Unfallstelle diese mit dem Mobiltelefon filmten oder fotografierten. Gegen die zwei Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

