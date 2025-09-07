Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs
Sitzendorf (ots)
In der Nacht zum Samstag wurde in der Bahnhofsstraße in Sitzendorf die 61-jährige Fahrerin eines Suzuki durch Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld kontrolliert. Dabei wurde bei der Frau Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Die spätere gerichtsverwertbare Alkoholmessung ergab einen Wert von 0,68 Promille, was ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot nach sich ziehen wird.
