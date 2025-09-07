PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

Sitzendorf (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde in der Bahnhofsstraße in Sitzendorf die 61-jährige Fahrerin eines Suzuki durch Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld kontrolliert. Dabei wurde bei der Frau Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Die spätere gerichtsverwertbare Alkoholmessung ergab einen Wert von 0,68 Promille, was ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot nach sich ziehen wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 08:01

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

    Saalfeld (ots) - Am Freitag, dem 05.09.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 88-jähriger Fahrzeugführer eines Ford beabsichtigte aus seiner Hauseinfahrt auszufahren, hierbei übersah er eine zwölfjährige Radfahrerin, die mit ihrem 9-jährigen Bruder den Gehweg befuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:38

    LPI-SLF: Graffiti an Sitzbank: 13-Jähriger festgestellt

    Ranis (ots) - Am Donnerstagabend beobachteten Zeugen in der Windmühlenstraße in Ranis einen Jugendlichen, der eine Sitzbank beschmierte. Die alarmierte Polizei traf vor Ort sowohl den Hinweisgeber als auch den Tatverdächtigen an. Der 13-Jährige hatte mit einem Acrylstift eine Buchstabenkombination (ohne politischen Hintergrund) in einer Größe von etwa 20 x 15 Zentimetern auf die Bank geschrieben und diese dadurch ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:09

    LPI-SLF: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden, ohne Verletzte

    Drognitz (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in der Ortsstraße in Drognitz zu einem Brand mehrerer Wohngebäude. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, nachdem zwei Wohnhäuser samt angrenzender Scheunen aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen standen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konzentrierte sich die Feuerwehr zunächst darauf, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Dennoch ...

    mehr
