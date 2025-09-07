PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weidezaun zerstört, Weidegerät gestohlen

Pößneck (ots)

In der Nacht vom 06.09.2025 zum 07.09.2025 zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr begaben sich zum wiederholten Male ein oder mehrere Täter zur Schafsweide an der Kirschplantage in Pößneck, Am Gruneberg. Hier wurde das Weidegerät und die dazugehörige Batterie entwendet sowie am Zaun Schäden verursacht. Dadurch entwichen die Schafe. Zu Gefahren für Verkehrsteilnehmer durch die freilaufenden Schafe kam es nicht. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise geben können, wer den Landwirt bewusst zum widerholenden Male Schaden zugefüget hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 19:00

    LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

    Schleiz (ots) - Am 05.09.2025 gegen 16:00 Uhr parkte eine Skoda-Fahrerin ihren Pkw auf dem DISKA-Parkplatz in der Greizer Straße in Schleiz. Trotz des Aufenthalts von nur wenigen Minuten im Supermarkt kam es zu einer Beschädigung an ihrem Kfz durch einen vorbeifahrenden Sattelzug. Der Fahrer des Sattelzug verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung der entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise zum weißen Sattelzug mit Aufschrift auf der Außenwand des ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:31

    LPI-SLF: Unfallflucht bei Enduro Challenge in Neuhaus-Schierschnitz

    Föritztal (ots) - Am Samstag, den 06.09.2025 parkte eine Fahrzeugführerin ihren weißen VW, T-ROC gegen ca. 08:00 Uhr am Fahrbahnrand der in Neuhaus-Schierschnitz befindlichen Industriestraße anlässlich der 25. East Enduro Challenge, im Startbereich der Challenge ab. Als die Fahrzeugführerin gegen ca. 22:45 Uhr zu ihren Fahrzeug zurückkehrt, stellte sie eine erhebliche und unfallbedingte Beschädigung an dem Heck ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:02

    LPI-SLF: Alkoholisiert unterwegs

    Sitzendorf (ots) - In der Nacht zum Samstag wurde in der Bahnhofsstraße in Sitzendorf die 61-jährige Fahrerin eines Suzuki durch Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld kontrolliert. Dabei wurde bei der Frau Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Die spätere gerichtsverwertbare Alkoholmessung ergab einen Wert von 0,68 Promille, was ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot nach sich ziehen wird. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren