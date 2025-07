LPI-GTH: Hausverbot erhalten

Ilmenau (ots) - In einem Studentenwohnheim in der Straße "Max-Planck-Ring" kam es gestern Abend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. In der Küche einer Wohneinheit entwickelte sich offenbar ein Fettbrand, der mit Wasser gelöscht wurde, sodass es in der Küche zu einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro kam. Die Feuerwehr löschte das Feuer fachmännisch, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

