Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter verkehrswidrig unterwegs

Neustadt an der Orla/Triptis (ots)

Am 05.09.2025 gegen 15:15 Uhr stellten Polizeivollzugsbeamte der PI saale-Orla in Neustadt an der Orla in der Schleizer Straße einen 16-jährigen E-Scooter Fahrer fest, welcher seinen Scooter nicht pflichtversichert hatte. Neben der Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde noch vor Ort die Weiterfahrt unterbunden. Am 06.09.2025 gegen 21:00 Uhr wurde ein 39-jähriger E-Scooter Fahrer in Triptis in der Geraer Straße kontrolliert. Hier wurde beim Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Pr. festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

