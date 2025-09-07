PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte bei Verkehrsunfällen

Remptendorf / Hirschberg (ots)

Am 07.09.2025 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 20-jährige Audi Fahrerin in Remptendorf den Friesauer Weg von der Tankstelle in Ri. ehemalige Ziegelei. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Am Kfz entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 16:15 Uhr befuhr eine 40-jährige Motorradfahrerin in Hirschberg die Jägerstraße, um in der Folge nach links in Ri. Bad Lobestein abzubiegen. An der Einmündung verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Motorrad und fuhr gegen einen Gartenzaun. Durch den Zusammenstoß wurde die 40-jährige Frau leicht verletzt. An der KTM und am Zaun entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

