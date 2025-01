Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Handyladen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) An der Bielefelder Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (07.01.2025) in ein Handygeschäft eingebrochen worden.

Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch am Dienstagvormittag fest. Über Nacht war die Eingangstür aufgehebelt worden. Das Geschäft war durchsucht worden. Der oder die Täter entwendeten Handys und Zubehör. Sie entkamen unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell