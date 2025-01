Polizei Paderborn

POL-PB: Anika Kröger ist die neue Leiterin der Direktion Kriminalität

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Kriminaloberrätin Anika Kröger ist seit dem 30. Dezember 2024 die neue Leiterin der Direktion Kriminalität. Sie tritt damit die Nachfolge von Verena Mertens an, die seit Mai 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments ist.

Die neue Leiterin der zweitgrößten Direktion in der Kreispolizeibehörde Paderborn ist kreisweit für alle Mitarbeitenden der sieben Kriminalkommissariate zuständig.

Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Christoph Rüther, freut sich über den Neuzugang: "Mit Anika Kröger gewinnen wir eine kompetente und motivierte Beamtin für unsere Kreispolizeibehörde. Mit ihrer Erfahrung bringt sie alle wichtigen Vorrausetzungen für die Führung der Direktion Kriminalität mit. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Anika Kröger ist gelernte Bankkauffrau. 2002 folgte sie ihrem Herzenswunsch und absolvierte bis 2005 das Fachhochschulstudium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst in Köln. 2013 folgte der Aufstieg in den höheren Polizeidienst. Unmittelbar vor ihrer Versetzung zur Kreispolizeibehörde Paderborn war die 45-Jährige über viereinhalb Jahre als Leiterin einer Kriminalinspektion im Polizeipräsidium Bielefeld tätig.

Anika Kröger freut sich auf ihre neuen Aufgaben in Paderborn: "Ich freue mich, in Paderborn eine gut aufgestellte Direktion mit hoher fachlicher Kompetenz vorzufinden. Die bereits in den ersten Tagen deutlich spürbare Motivation der Angehörigen der Direktion Kriminalität passt gut zu meiner eigenen Einstellung und ist eine optimale Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Meine Erfahrungen, die ich in mehr als zwei Jahrzehnten Polizeiarbeit in unterschiedlichen Bereichen und Verwendungen sammeln konnte, bringe ich gerne mit ein, damit sich die Menschen im Kreis Paderborn auch zukünftig sicher fühlen!"

Foto:

Behördenleiter Christoph Rüther und Abteilungsleiterin Polizei Margit Picker begrüßen Anika Kröger

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell