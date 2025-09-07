LPI-SLF: Einbruch in Gaststätte

Pößneck (ots) - In der Nacht vom 06.09.2025 zum 07.09.2025 zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr begaben sich zum wiederholten Male ein oder mehrere Täter zur Schafsweide an der Kirschplantage in Pößneck, Am Gruneberg. Hier wurde das Weidegerät und die dazugehörige Batterie entwendet sowie am Zaun Schäden verursacht. Dadurch entwichen die Schafe. Zu Gefahren für Verkehrsteilnehmer durch die freilaufenden Schafe kam es ...

