Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in Gaststätte
Gefell OT Frössen (ots)
Am 01.09.2025 stellte der Betreiber der Gaststätte am Krämerfeld in Frössen fest, dass sich min. ein bislang unbekannter Täter unberechtigt und gewaltsam Zutritt zum Objkekt verschaffte. Augenscheinlich kam es zu keinem Stehlschaden. Hinweise zum unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der tel. Nr.: 036634310 entgegen.
