Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Unterwellenborn (ots)
Am gestrigen Abend, gegen 20.25 Uhr, wurde der 53-jährige Fahrer eines PKW in Unterwellenborn Am Teichanger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleite
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell