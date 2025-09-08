Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeuge

Unterwellenborn (ots)

Am Sonntag, gegen 09.30 Uhr, meldete der Eigentümer eines PKW Dacia, welcher in Unterwellenborn in der Ernst-Thälmann-Straße abgeparkt war, einen Schaden an diesem. Mutmaßlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag fuhr der bisher unbekannte Fahrer eines Zweirades gegen den PKW und entfernte sich danach, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Laut Spurenlage zog sich der unbekannte Fahrer auch Verletzungen zu. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0233545 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560, zu melden.

