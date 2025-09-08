Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Sonneberg (ots)
Am Samstag, gegen 08.10 Uhr, befuhr die 55-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Oberlinder Straße. Beim Linksabbiegen missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit der von rechts kommenden 61-jährigen Fahrerin eines PKW. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.
