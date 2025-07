POL-PDKH: Nachbarschaftsstreit auf Grund der Urlaubsbetreuung einer Schildkröte

Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 01.07.2025, wurde der Polizei Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch gemeldet. Demnach sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhausen in der Straße Heidenmauer in Bad Kreuznach eingebrochen. In der Wohnung wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit am ...

