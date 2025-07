Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: E-Bike-Fahrer bei Wildunfall zwischen Ippesheim und Planig verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 02.07.2025 kam es gegen 22:50 Uhr auf der K 92 zwischen Ippesheim und Planig zu einem Wildunfall, bei dem ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Der Fahrer war mit seinem E-Bike in Richtung Planig unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Radfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Er wurde durch nachfolgende Verkehrsteilnehmer erstversorgt und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Der Radfahrer wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Tragen des Fahrradhelms trug maßgeblich dazu bei, dass schwerwiegendere Kopfverletzungen verhindert wurden.

Wildunfälle passieren oft plötzlich und unerwartet - Insbesondere Fahrradfahrer sollten deshalb ihre Geschwindigkeit anpassen, steht vorausschauend fahren und zu ihrer Sicherheit geeignete Schutzausrüstung tragen.

