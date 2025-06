POL-PDKH: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 108 - Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Kreuznach (ots) - Die Polizei hat gestern (26. Juni 2025) öffentlich nach einer 13-Jährigen gesucht, sie war seit Dienstag vermisst worden (wir berichteten). Das Mädchen wurde am Nachmittag wohlbehalten am Hauptbahnhof in Kaiserslautern angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die ...

