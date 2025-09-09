PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste Person aufgefunden

Sonneberg (ots)

Die Personenfahndung nach der 41-jährigen Irina Kleine aus Sonneberg kann aufgehoben werden. Die Person kehrte wohlbehalten in ihre Wohnung zurück.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

