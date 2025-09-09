Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisste Person aufgefunden
Sonneberg (ots)
Die Personenfahndung nach der 41-jährigen Irina Kleine aus Sonneberg kann aufgehoben werden. Die Person kehrte wohlbehalten in ihre Wohnung zurück.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell