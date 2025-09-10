Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)
Am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines E-Scooters in Saalfeld in der Kulmbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ebenfalls positiv verlief ein Drogenvortest. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Gegen 22.15 Uhr wurde in Königsee in der Rudolstädter Straße der 37-jährige Fahrer eines PKW einer Kontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille.
