Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Update zur Vermisstensuche nach der 16-Jährigen aus Sinn
Gießen (ots)
Sinn: Zu unserer Vermisstensuche vom 07.09.2025, 10.27 Uhr gibt es gute Neuigkeiten. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten die veröffentlichten Daten und Bilder der ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu entfernen und nicht weiter zu teilen.
C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)
