Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Update zur Vermisstensuche nach einer 18-Jährigen aus Grünberg

Gießen (ots)

Weitershain: Zu unserer Vermisstenmeldung vom 05.09.2025, 21.07 Uhr, gibt es gute Neuigkeiten. Die Vermisste Jaqueline K. wurde angetroffen und es geht ihr gut.

Danke für ihre Unterstützung.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten die veröffentlichten Daten und Bilder der ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu entfernen und nicht weiter zu teilen.

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell