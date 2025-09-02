PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige wieder da

Gießen (ots)

Marburg: Die Vermisste 12-Jährige aus Marburg, Meldung vom 30.08.2025, 22.28 Uhr, ist wieder wohlbehalten zu Hause eingetroffen. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten aus den Portalen zu entfernen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 20:34

    POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisster 11-Jähriger aufgefunden

    Gießen (ots) - Hüttenberg: Der vermisste 11-Jährige aus Hüttenberg (Meldung vom 02.09.2025, 19.50 Uhr) konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten die Lichtbilder des ehemals Vermissten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 14:29

    POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 13-Jähriger wieder da

    Gießen (ots) - Büdingen: Der seit Mittwoch, 27. August 2025, vermisste 13-Jährige aus Büdingen ist wieder da. Er konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen. T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 04:26

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Suche nach Vermisster 13-Jähriger

    Gießen (ots) - Marburg: Die ausgegebene Vermisstenfahndung nach der 13-Jährigen vom 30.08.2025, gg. 04.00 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus sämtlichen Online-Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren