Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige wieder da

Gießen (ots)

Marburg: Die Vermisste 12-Jährige aus Marburg, Meldung vom 30.08.2025, 22.28 Uhr, ist wieder wohlbehalten zu Hause eingetroffen. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten aus den Portalen zu entfernen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell