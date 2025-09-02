Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige wieder da
Gießen (ots)
Marburg: Die Vermisste 12-Jährige aus Marburg, Meldung vom 30.08.2025, 22.28 Uhr, ist wieder wohlbehalten zu Hause eingetroffen. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten aus den Portalen zu entfernen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell