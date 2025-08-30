Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Suche nach Vermisster 13-Jähriger
Gießen (ots)
Marburg: Die ausgegebene Vermisstenfahndung nach der 13-Jährigen vom 30.08.2025, gg. 04.00 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus sämtlichen Online-Portalen zu entfernen.
T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)
