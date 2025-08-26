Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 12-Jähriger ist wieder da.
Gießen (ots)
Butzbach: Der seit Montag, 25.08.2025, gg. 15:00 Uhr, vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.
T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)
