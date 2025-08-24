Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Vermisster 50-Jähriger aufgefunden!

Gießen (ots)

Gießen: Der Vermisste 50-Jährige aus Reiskirchen (Meldung vom 23.08.2025, gg. 16.35 Uhr) ist wieder da. Er konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung leicht unterkühlt aufgefunden werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Online-Portalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

