Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-jährige aus Lich wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die vermisste 13-jährige aus Lich ist wieder wohlbehalten an ihre Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell