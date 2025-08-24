PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13-jährige aus Lich wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die vermisste 13-jährige aus Lich ist wieder wohlbehalten an ihre Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 01:56

    POL-GI: LK Gießen: Vermisster 50-Jähriger aufgefunden!

    Gießen (ots) - Gießen: Der Vermisste 50-Jährige aus Reiskirchen (Meldung vom 23.08.2025, gg. 16.35 Uhr) ist wieder da. Er konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung leicht unterkühlt aufgefunden werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Online-Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 14:57

    POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisster 13-Jähriger aus Laubach wohlbehalten zurück

    Gießen (ots) - Der seit Freitag, 22.08.2025, in den Morgenstunden vermisste 13-Jährige aus Laubach ist wohlbehalten angetroffen worden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen. J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 09:44

    POL-GI: Wetteraukreis: 71-Jähriger aus Friedberg wohlbehalten zurück

    Gießen (ots) - Der seit Samstag, 23.08.2025, gg. 01.30 Uhr, vermisste 71-Jährige aus Friedberg ist wohlbehalten angetroffen worden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen. J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren