POL-DA: Raunheim: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Bahnhof

Raunheim (ots)

Am Sonntag (9.3.) gegen 18:45 Uhr kam es am Bahnhof Raunheim zu einem Vorfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich in der S-Bahn der Linie S9 in Fahrtrichtung Wiesbaden, als es zwischen einem Fahrgast und dessen Freundesgruppe sowie einer anderen Person zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. An der Station in Raunheim stiegen die Beteiligten alle aus. Dort wurde der Geschädigte von mehreren Personen angegriffen und körperlich verletzt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich zu melden. Das Kommissariat K41 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06142 696-0 melden.

