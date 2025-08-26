Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige ist wieder da.

Gießen (ots)

Cölbe: Die seit Montagmorgen, 25.08.2025, vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell