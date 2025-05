POL-BI: Unfall an Bushaltestelle mit einer verletzten Person

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Freitag, 02.05.2025, gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Bahnhofstraße. Im Keller lösten die Täter eine Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 02:10 Uhr bis 02:20 Uhr gelangten die Einbrecher in das Gebäude, betraten den Keller und brachen eine verschlossene Tür ...

mehr