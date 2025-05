Polizei Bielefeld

POL-BI: Alarmanlage vertreibt Einbrecher - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Freitag, 02.05.2025, gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Bahnhofstraße. Im Keller lösten die Täter eine Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 02:10 Uhr bis 02:20 Uhr gelangten die Einbrecher in das Gebäude, betraten den Keller und brachen eine verschlossene Tür auf. Bei dem Versuch an Beute zu gelangen lösten die Täter schließlich eine Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

