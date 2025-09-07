PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 16-Jährige aus Butzbach wieder da

Gießen (ots)

Butzbach: Die mit Meldung vom Sonntag, 07. September 2025, 08.35 Uhr, gemeldete vermisste 16-Jährige aus Butzbach ist wieder da. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

  • 06.09.2025 – 21:03

    POL-GI: Gießen: Vermisster 22-Jähriger ist wieder da.

    Gießen (ots) - Langgöns: Der seit Freitag, 05.09.2025, vermisste 22-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen. T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst ...

  • 06.09.2025 – 11:28

    POL-GI: Update zur Vermisstensuche nach einer 18-Jährigen aus Grünberg

    Gießen (ots) - Weitershain: Zu unserer Vermisstenmeldung vom 05.09.2025, 21.07 Uhr, gibt es gute Neuigkeiten. Die Vermisste Jaqueline K. wurde angetroffen und es geht ihr gut. Danke für ihre Unterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten die veröffentlichten Daten und Bilder der ehemals Vermissten aus den ...

