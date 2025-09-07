Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 16-Jährige aus Butzbach wieder da

Gießen (ots)

Butzbach: Die mit Meldung vom Sonntag, 07. September 2025, 08.35 Uhr, gemeldete vermisste 16-Jährige aus Butzbach ist wieder da. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

