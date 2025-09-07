Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: 16-Jährige aus Butzbach wieder da
Gießen (ots)
Butzbach: Die mit Meldung vom Sonntag, 07. September 2025, 08.35 Uhr, gemeldete vermisste 16-Jährige aus Butzbach ist wieder da. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell