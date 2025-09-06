Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Vermisster 22-Jähriger ist wieder da.

Gießen (ots)

Langgöns: Der seit Freitag, 05.09.2025, vermisste 22-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

