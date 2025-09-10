PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne Führerschein und ohne Pflichtversicherung im Stadtgebiet unterwegs - Zeugen gesucht!

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr erhielt die PI Saale-Orla die Meldung, dass im Stadtgebiet von Neustadt an der Orla ein Moped ohne Kennzeichen unterwegs wäre und der Fahrer wohl auch keinen Führerschein dafür besäße. Die eingesetzten Beamten konnten kurze Zeit später zwei Mopedfahrer (18 und 17 Jahre alt) feststellen, an dessen Mopeds keine Kennzeichen angebracht waren. Eine Überprüfung bestätigte zudem, dass sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für die leistungsgesteigerten Mopeds waren. Entsprechende Verfahren wegen des Verdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Mopeds im Stadtgebiet zwischen 16:00 und 17:00 Uhr wahrgenommen haben, sich unter 03663/4310 zu melden. Es handelte sich um ein blau/schwarzes Moped mit einem schwarz gekleideten Fahrer und schwarz/grünen Helm. Das andere Moped war weinrot/braun, der Fahrer trug ein hellblaues T-Shirt und einen rot/weißen Helm. Beide Mopeds waren optisch und technisch verändert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

